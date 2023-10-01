Украинские воины на Таврическом направлении за минувшие сутки ликвидировали 251 российского оккупанта и 23 единицы военной техники противника.
Как сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник тщетно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного.
Отмечается, что враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки, а на Запорожском направлении тщетно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении наносят оккупационным войскам потери, истощают врага. Закрепляются на занятых ранее рубежах. Продолжается контрбатарейная борьба. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 231 огневое задание. Общие потери врага составили 251 человек. Уничтожено 23 единицы военной техники противника", - говорится в сообщении.
В частности, как заявили в пресс-центре, уничтожено пять вражеских ББМ, восемь артиллерийских систем, два средства ПВО, два БПЛА, четыре единицы автомобильной и две - специальной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов врага.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений. Всего было зафиксированы пуски около 30 ударных БПЛА Shahed-131/136. Силами и средствами Воздушных cил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 16 "Шахедов".
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и три склада боеприпасов.