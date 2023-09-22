Силы обороны Украины наносят российским оккупационным войскам значительные потери и истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украинские военные в течение суток отбили российские атаки сразу на нескольких направлениях. Сейчас оперативная обстановка на востоке и юге Украина остается сложной, сообщает Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отбили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григоровки Донецкой области, на Авдеевском - в районе Северного Донецкой области, а на Запорожском - в районе Работиного Запорожской области.

Кроме того, на Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отразили 11 атак россиян в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

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В то же время, российские террористические войска продолжают обстреливать из минометов и артиллерии десятки прифронтовых населенных пунктов, а также применять для ударов авиацию.

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении, а на Бахмутском - проводить штурмовые действия. Силы обороны на этих направлениях наносят российским оккупационным войскам потери в живой силе и технике, и истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 21 сентября, украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 480 российских захватчиков и уничтожили 40 артиллерийских систем, 14 танков и броневиков, 20 единиц автомобильной техники россиян и тому подобное.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 274 тыс. 950 своих военных.

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