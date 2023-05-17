Противник за сутки потерял два дрона-шпиона, отметили в Генштабе.

Украинские воины за сутки попали в ряд важных вражеских целей, в частности, украинские артиллеристы и ракетчики поразили два склада боеприпасов, столько же складов горюче-смазочных материалов и один пункт управления.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения военной техники и живой силы противника, из которых пять - по зенитно-ракетным комплексам, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил нашего государства, опубликованной в среду вечером, 17 мая.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили... шесть районов сосредоточения живой силы,...одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два средства противовоздушной обороны и еще две важные вражеские цели", - отметили в Генштабе.

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По его данным, также наши воины ликвидировали два беспилотника-шпиона противника типа "Орлан-10".

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Утром 17 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враг продолжает сосредотачивать ключевые усилия на Авдеевском, Марьинском, Бахмутском и Лиманском направлениях. По данным Генштаба, на этих направлениях за минувшие сутки было 55 боев. В Генштабе добавили, что Марьинка и Бахмут остаются в эпицентре боевых действий.

Стоит отметить, что россияне на украинской земле уже понесли колоссальные потери. Общие потери РФ на 17 мая составляют 200 590 оккупантов. Также уничтожено, в том числе 2 748 дронов противника оперативно-тактического уровня.

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