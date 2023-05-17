За сутки было ликвидировано 610 захватчиков.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России в войне против Украины.

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года потери оккупантов среди личного состава достигли 200 590. из них 610 ликвидированы за последние сутки.

Также за сутки увеличилось количество уничтоженной вражеской техники:

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танков ‒ 3771 (+9);

боевых бронированных машин ‒ 7365 (+17);

артиллерийских систем-3166 (+16);

РСЗО – 562 (+0);

средств ПВО – 318 (+2);

самолетов – 308 (+0);

вертолетов – 294 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2748 (+16),

крылатых ракет – 982 (+9),

кораблей / катеров ‒ 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистер – 6067 (+19);

специальной техники – 417 (+7).

Удары по оккупантам - последние новости

В течение предыдущих суток украинские защитники нанесли более 10 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов, а также три –по зенитно-ракетным комплексам противника.

За эти сутки авиация, как сообщили в Генштабе, нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Ракетные войска и артиллерия поразили 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов врага.

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