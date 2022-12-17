Захватчики понесли потери возле двух населенных пунктов, отметили в Генштабе.

В Запорожской области в четверг, 15 декабря, потери России составили более 100 захватчиков ранеными.

В регионе также ликвидирован один вражеский склад боеприпасов, об этом идет речь в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По его данным, противники понесли потери возле населенных пунктов Пологи и Токмак.

В Генштабе добавили, что сведения о ликвидированных противниках уточняются.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков", - отмечается в сообщении.

Что известно о потерях РФ в Запорожской области - это надо знать сегодня

Россияне в регионе захватили ряд населенных пунктов, в том числе город Мелитополь. ВСУ дает достойный отпор врагу.

4 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на Запорожском направлении за неделю наши воины уничтожили не менее 20 вражеских военных, ликвидированы более 1 тыс. захватчиков.

15 декабря Генштаб ВСУ раскрыл, что 13 числа наши воины в области ликвидировали склады боеприпасов оккупантов, несколько единиц вражеской техники и вооружения, и были ранены более 200 противников.

По прогнозу военного летчика-инструктора, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, что на части Запорожской области оккупанты могут отступить.

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