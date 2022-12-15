Во вторник ликвидированы две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом, отметил Генштаб ВСУ.

В Запорожской области Силы обороны Украины во вторник, 13 декабря, уничтожили склады боеприпасов российских оккупантов и несколько единиц вражеской техники и вооружения.

Ранения получили более 200 захватчиков, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Украины.

"...13 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области, Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники различного типа", - отметили в Генштабе.

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По его данным, морги и лечебные заведения временно оккупированного Мелитополя переполнены, поэтому враги перевозят тела и раненых в подконтрольный РФ Крым.

Ситуация в Запорожской области во время войны с РФ - важнейшие новости

Оккупанты захватили ряд населенных пунктов в Запорожской области, в частности, Мелитополь. Армия Украины активно противостоит врагу.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 4 декабря рассказал, что на Запорожском направлении защитники Украины за неделю ликвидировали не менее 20 военных баз врага, уничтожены 1 200 противников.

14 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что 12 числа наши воины нанесли удар по району сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области, и было уничтожено много единиц вражеского вооружения и техники.

Военный летчик-инструктор, полковник запаса армии Украины Роман Свитан спрогнозировал, что оккупанты могут отступить на части Запорожской области.

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