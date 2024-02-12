Уничтожено до 3 тысяч российских захватчиков.

На Таврическом направлении за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили до 3 тысяч российских захватчиков. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, Тарнавский рассказал об общих потерях российских оккупантов за период с 5-го по 11 февраля 2024 года в зоне ответственности ОСУВ "Таврия".

Так, за прошедшую неделю сводные потери врага составляют:

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живой силы - 2947 человек;

танков - 32;

боевых бронемашин - 77;

артиллерийских систем - 26;

автомобилей - 47;

специальной техники - 19;

вертолет - 1.

Кроме того, было нейтрализовано или уничтожено 1157 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Новости с фронта

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении за неделю взяли в плен около 25 российских захватчиков, половину из них - за минувшие сутки.

На прошлой неделе на Таврическом направлении фиксировались все более частые химические атаки со стороны оккупантов. В частности, захватчики осуществляли сбросы с БПЛА боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия хлорпикрин (предположительно, гранаты к-51). Было зафиксировано около десятка вражеских попыток атаковать ядовитыми веществами.

Также, российские оккупанты начали активнее использовать бронетехнику при штурмах. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" оккупанты пытаются любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку.

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