На Таврическом направлении за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили до 3 тысяч российских захватчиков. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.
В частности, Тарнавский рассказал об общих потерях российских оккупантов за период с 5-го по 11 февраля 2024 года в зоне ответственности ОСУВ "Таврия".
Так, за прошедшую неделю сводные потери врага составляют:
- живой силы - 2947 человек;
- танков - 32;
- боевых бронемашин - 77;
- артиллерийских систем - 26;
- автомобилей - 47;
- специальной техники - 19;
- вертолет - 1.
Кроме того, было нейтрализовано или уничтожено 1157 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Новости с фронта
Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении за неделю взяли в плен около 25 российских захватчиков, половину из них - за минувшие сутки.
На прошлой неделе на Таврическом направлении фиксировались все более частые химические атаки со стороны оккупантов. В частности, захватчики осуществляли сбросы с БПЛА боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия хлорпикрин (предположительно, гранаты к-51). Было зафиксировано около десятка вражеских попыток атаковать ядовитыми веществами.
Также, российские оккупанты начали активнее использовать бронетехнику при штурмах. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" оккупанты пытаются любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку.