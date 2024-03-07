Общие потери России превысили уже 421 тысячу военных.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 6 марта, ликвидировали еще 1160 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне среди личного состава ориентировочно составили 421 430 человек.

Кроме того, было уничтожено много различной военной техники противника, в частности:

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танков - 6695 (+17);

боевых бронированных машин - 12779 (+51);

артиллерийских систем - 10350 (+42);

РСЗВ - 1009 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7963 (+42);

крылатых ракет - 1919 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 13532 (+53);

специальной техники - 1647 (+5).

Также Силы обороны поразили 347 самолетов, 325 вертолетов, 701 средство ПВО, одну подводную лодку, а также 25 кораблей и катеров.

Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Кроме того, "достаточно много" судов повредили.

Эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что Украина уничтожает российские самолеты с такой скоростью, что менее чем за полгода украинская армия дойдет до уничтожения целых сегментов вражеской тактической авиации. Это стало возможным благодаря системам ПВО, "которые сбивают все".

В ISW сообщали, что правительство РФ нашло способ скрыть реальные потери за первый год полномасштабной войны против Украины. Для этого они скрыли данные о получателях услуг социальной поддержки в 2022 году.

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