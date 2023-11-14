Наши защитники уничтожили 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

В ночь на 14 ноября российские захватчики оккупанты атаковали Украину ударными дронами баллистической и управляемой авиационной ракетами.

"Из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край - РФ) зафиксированы пуски 9 ударных БпЛА"Shahed-136/131". Баллистическая ракета "Искандер-М" выпущена из района Джанкой (Крым), управляемая авиационная Х-35-из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, - сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, силы и средства ВС ВСУ во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, самыми горячими направлениями остаются Авдеевский, Бахмутский и Марьинский. На фронте произошло 80 боевых столкновений с врагом.

Украинские воины поразили ПВО, артиллерию, пункты управления и важную цель врага.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 313 тыс. 470 своих военных, 920 из которых ликвидированы за прошедшие сутки.

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