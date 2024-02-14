Силы обороны уничтожили 39 ББМ, 66 артсистем и еще много вражеской техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 721 день. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 13 февраля, ликвидировали еще 1060 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне уже составляют 398 140 человек.

Также было уничтожено много вражеской техники на фронте, в том числе:

Видео дня

танков ‒ 6433 (+9);

боевых бронированных машин ‒ 12043 (+39);

артиллерийских систем - 9566 (+66);

РСЗО – 984 (+3);

средства ПВО ‒ 671 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7371 (+39);

автомобильной техники и автоцистерн - 12662 (+39);

специальная техника - 1523 (+5).

Кроме того, превратили в лом 332 самолета, 325 вертолетов, 1882 крылатые ракеты, одну подводную лодку, а также 24 корабля и катера.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что потери российских оккупационных войск в боях за Авдеевку Донецкой области в 13 раз превышают украинские.

На Таврическом направлении российские оккупанты подверглись наибольшие потери с начала этого года - 645 человек. ВСУ на одном из направлений за неделю взяли в плен 25 оккупантов

Российские захватчики проводят преимущественно "мясные штурмы" возле крынок на Херсонщине, бронетехнику почти не применяют, из-за чего несут колоссальные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: