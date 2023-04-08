За сутки, которые прошли - 7 апреля, украинские морские пехотинцы уничтожили 14 российских оккупантов.
Как сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, воинские части и подразделения национального флота в составе группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 14 оккупантов. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 апреля в ВМС ВСУ сообщили, что морпехи за неделю ликвидировали 44 противников, вражеский танк, а также хранилище с боеприпасами.
Ситуация на фронтах Украины на сегодня - это стоит знать
Утром 8 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток противники продолжили пытаться наступать на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, однако не имели успехов. Украинские воины отразили свыше 60 вражеских атак.
Враг несет огромные потери. Общие потери россиян в Украине уже составляют 177 680 противников. Также ликвидировано много вражеской техники, в том числе 3 636 танков.