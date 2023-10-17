Недавно армия агрессора потеряла у Бахмута 1500 человек.

В России общественность выражает недовольство из-за недостаточного доступа к информации о неудачи оккупационной армии на фронте.

Как сообщается в отчете ISW, недавно ряд российских блогеров возмутились из-за неназванного союзника генерал-лейтенанта Андрея Сычева, который якобы был отстранен от командных обязанностей из-за военных неудач в районе Бахмута. По информации, вооруженные силы РФ, предположительно в сентябре этого года в районе Бахмута потеряли 1500 человек.

Также появляется информация о запрете на публикацию негативных новостей о боевых событиях в Украине в российских СМИ и среди военных корреспондентов. Согласно данным экспертов из Института стратегических исследований, в росСМИ публикуют лишь 10-20% всей правдивой информации. В то же время остальное скрывают от общественности по разным причинам.

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Потери России в войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 октября потери РФ на фронте в Украине пересекли новую психологическую отметку и превысили 288 тысяч человек.

На одном из направлений подразделения ВСУ уничтожили много живой силы техники противника, среди которой танки, пушки и целые пункты боепоставки.

При этом украинские силы продолжают продвижение на Бахмутском направлении, российские захватчики понесли серьезные потери.

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