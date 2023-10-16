На сегодня россияне испытывают определенные проблемы исключительно с танками на некоторых направлениях и тяжелой техникой.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, почему для активизации атак россияне выбрали осенне-зимний период.

"Летом они пытались, им не удалось, мы отбили атаки на Купянском направлении. Затем они собрались с новыми силами, направили 25-ю резервную армию на Восток и активизировали боевые действия. Почему зимой на востоке? Простое объяснение: Восток - это такой участок, где можно вести боевые действия в течение всего года, неважно, какие там погодные условия. На юге несколько иная ситуация, там активно тяжелую технику и оружие не применишь. К тому же, если они теряют территорию на юге, то они ее уже не вернут. На Востоке же они расценивают все с той точки зрения, что даже если какая-то территория потеряна, продолжаются тяжелые бои, то все равно какую-то территорию со временем могут вернуть. Поэтому Восток. Там - концентрация их сил и средств", - сказал он в интервью УНИАН.

Эксперт рассказал, насколько хорошо россияне обеспечены вооружением, если решили активизироваться.

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"На сегодня они испытывают определенные проблемы исключительно с танками на некоторых направлениях и тяжелой техникой. Что касается артиллерии, где ее не хватает, пытаются компенсировать авиацией. Поэтому в ближайший период – от нескольких недель до нескольких месяцев – сил и средств им достаточно. Но если они будут терять за одну атаку по несколько десятков единиц тяжелой техники, то эти средства будут быстро уничтожены, и они не смогут на них рассчитывать", - заявил аналитик.

По его мнению, нынешняя активизация на Восточном фронте – это только начало.

"Я думаю, что да. Однако, опять же, ситуация, которую мы сейчас видим под Авдеевкой, такой же и останется. Больше вряд ли что-то произойдет. Вряд ли у врага появятся новые возможности устроить какое-то огромное, масштабное наступление на всех участках. Но какой-то участок они выберут для того, чтобы пытаться там сковывать и стягивать наши подразделения. Сейчас они определили таким участком Авдеевку, потому что у них там было определенное тактическое положение, которое давало им возможность возобновить эти действия. В целом, с точки зрения масштабных действий, может быть одно-два направления. А с точки зрения локальных местных боев, они могут быть в разных точках на Востоке, по всей длине фронта", - пояснил Мусиенко.

Он убежден, что эти бои будут происходить там, где есть концентрация сил.

"Уже определены эти направления. Это Лиманское направление, Бахмут, Авдеевка, возможно, Марьинка. И, возможно, оккупанты будут искать пути маневрировать в районе Угледара. То есть, враг будет пытаться "прощупывать" наши линии обороны с целью определения, где им лучше вести наступательные действия. Думаю, что наши силы к этому готовы. Обороняться наши силы умеют очень эффективно", - добавил эксперт.

Война в Украине-последние новости

Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают продвижение на Бахмутском направлении, российские захватчики понесли серьезные потери.

Вблизи города Авдеевка Донецкой области вооруженные силы Украины фиксируют определенное затишье в штурмах со стороны российской армии, вероятно, это связано с их потерями. В то же время силы обороны готовятся к новой волне штурмов.

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