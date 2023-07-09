Украинские военные, среди прочего, уничтожили два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции РЭБ российских захватчиков.

Украинская авиация за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе проинформировали, что в течение суток россияне нанесли 27 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным от Генштаба, россияне бросают основные усилия на четырех направлениях, там продолжаются тяжелые бои. На этих участках в течение суток произошло 27 боевых столкновений. Тем временем, силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах и осуществляя меры контрбатарейной борьбы.

Ранее командующий ОСУ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении потери российских захватчиков убитыми и ранеными за сутки составили больше чем две роты. Также было уничтожено 23 единицы военной техники противника.

В целом же за прошедшие сутки, 8 июля, на украинской земле было ликвидировано 600 российских оккупантов. Таким образом, общее количество ликвидированных россиян составляет примерно 234040 человек.

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