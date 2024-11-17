ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: в Генштабе обновили потери РФ на войне

За сутки Силы обороны Украины уничтожили 60 БПЛА оперативно-тактического уровня.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1640 российских оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабной войны ориентировочно потеряла 720 880 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также враг потерял на войне в Украине:

танков - 9350 (+12);

боевых бронированных машин - 19 021 (+27);

артиллерийских систем - 20 556 (+36);

РСЗО - 1252;

средств ПВО - 999;

самолетов - 369;

вертолетов - 329;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 974 (+60);

крылатых ракет - 2641;

кораблей/катеров - 28;

подлодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 29 321 (+85);

специальной техники - 3653 (+2).

В Генштабе ВСУ отметили, что данные о потерях РФ на войне еще уточняются.

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Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось около 45 ракет.

Из-за масштабного ракетного обстрела в некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света. В Минэнерго отметили, что оккупанты целенаправленно обстреливали объекты энергосистемы нашей страны.

По данным DeepState, 16 ноября Силы обороны Украины восстановили положение в Макаровке, но Григоровка оккупирована. За сутки на фронте произошло более 130 боевых столкновений с противником.

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