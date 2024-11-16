Сообщается, что до конца 2024 года в РФ планируют запустить 33 новых центра военной подготовки.

В России усугубляется проблема с дефицитом младших офицеров. В связи с этим на базе гражданских вузов в РФ создаются центры военной подготовки командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают РФ к очередным попыткам расширить объемы их подготовки", - заявили в ГУР.

Отмечается, что до конца 2024 года в России планируют запустить 33 новых центра военной подготовки в дополнение к почти сотне имеющихся.

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Такая активизация российских "вождей" свидетельствует, что кадровый кризис командного состава оккупационной армии усугубляется, добавили в ГУР.

Там также акцентировали, что младший офицер российской армии выполняет прежде всего функцию погонщика пехоты на штурм непосредственно на поле боя, что и объясняет высокий уровень потерь и острый дефицит лейтенантов в РФ.

Потери России в Украине на 16 ноября

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют 719240 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1650 оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 9338 (+8 за минувшие сутки); боевых бронированных машин - 18994 (+26); артиллерийских систем - 20520 (+28), РСЗО -1252, средств ПВО - 999.

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