В России усугубляется проблема с дефицитом младших офицеров. В связи с этим на базе гражданских вузов в РФ создаются центры военной подготовки командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают РФ к очередным попыткам расширить объемы их подготовки", - заявили в ГУР.
Отмечается, что до конца 2024 года в России планируют запустить 33 новых центра военной подготовки в дополнение к почти сотне имеющихся.
Такая активизация российских "вождей" свидетельствует, что кадровый кризис командного состава оккупационной армии усугубляется, добавили в ГУР.
Там также акцентировали, что младший офицер российской армии выполняет прежде всего функцию погонщика пехоты на штурм непосредственно на поле боя, что и объясняет высокий уровень потерь и острый дефицит лейтенантов в РФ.
Потери России в Украине на 16 ноября
Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют 719240 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1650 оккупантов.
Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 9338 (+8 за минувшие сутки); боевых бронированных машин - 18994 (+26); артиллерийских систем - 20520 (+28), РСЗО -1252, средств ПВО - 999.