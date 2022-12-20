Оба вертолета украинские зенитчики приземлили в Донецкой области.

Сбитые вчера вражеские вертолеты оказались военно-транспортными Ми-8.

"Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря.

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Сбитые российские вертолеты 19 декабря

Вчера, 19 декабря, украинские военные сбили два вражеских вертолета, однако их тип тогда еще устанавливался.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 99 тыс. 230 российских военных, из которых 430 ликвидированы за прошедшие сутки. Всего с 24 февраля авиация Сил обороны Украины сбила 266 вертолетов российской армии.

В Магаданской области России во время посадки разбился и сгорел вертолет Ми-8. Он сгорел во время приземления в поселке Тахтоямск в Ольском районе Магаданской области.

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