Также уничтожено 20 единиц техники и 5 складов боеприпасов.

На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более трехсот оккупантов и почти два десятка единиц вражеской техники, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он отметил, что враг за прошедшие сутки 27 раз атаковал позиции украинских войск и совершил 731 обстрел, нанес 2 ракетных и 24 авиаудара.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1283 огневые задачи. За последние сутки потери врага составили 309 человек (безвозвратные - 93, раненые - 208, плен - 8). Уничтожено 19 единиц военной техники противника", - отметил Тарнавский.

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В частности, среди уничтоженной техники - 4 танка, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО. Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага.

Потери врага - последние новости

Потери оккупантов по состоянию на 26 августа достигли более 260 тысяч, за минувшие сутки уничтожено 640 захватчиков.

Кроме этого, враг потерял уже 4390 танков (12 за предыдущие сутки), 8539 боевых бронированных машин (+18), 5379 артиллерийских систем (+18) и много другой техники.

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