Защитники Украины поразили 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

В Генштабе Вооруженных сил Украины уточнили недавние потери оккупантов в Херсонской области – уничтожены до 30 человек, под завалами остались более 100 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"По уточненной информации, подтверждены последствия огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожено до 30 оккупантов, а под завалами осталось свыше 100 военнослужащих противника. В населенном пункте Горностаевка после детонации склада боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что потери тщательно скрываются врагом.

Кроме того, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов.

В частности, подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

"Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов", - добавили в сводке.

Новости Херсонской области – что надо знать

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление на разных направлениях. По состоянию на 21 октября в Херсонской области от захватчиков освободили 88 населенных пунктов.

Командующий войной России против Украины – российский генерал Сергей Суровикин, обвинил украинскую сторону в якобы подготовке к атакам на гражданские объекты. Генерал также сказал, что будут "сложные решения" российского военного руководства по Херсонской области. Коллаборанты уже начали масштабную эвакуацию.

По прогнозу американского Института изучения войны, РФ готовится к сдаче армии Украины значительных территорий региона.

Президент Владимир Зеленской предупредил, что враг заминировал агрегаты Каховской гидроэлектростанции и дамбу. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что противники могут уничтожить агрегаты ГЭС.

Несмотря на серьезную угрозу, ВСУ продолжают уничтожать врага на юге нашего государства. 25 октября стало известно, что там наши воины за сутки ликвидировали три склада с боеприпасами российских оккупантов, а также три вражеских вертолета.

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