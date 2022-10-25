Также нашей авиацией было отработано пять атак по позициям вражеской противовоздушной обороны.

За сутки на южном направлении ВСУ уничтожили три вертолета и три склада с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

"Обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении стабильно напряженная, но под контролем Сил обороны. Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Наносил огневое поражение по нашим позициям и прилегающих к линии фронта общинах, в том числе с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. Осуществлял атаки и по тыловых общинах Николаевского района, где повредил панели солнечных батарей, но без человеческих потерь", - отмечают в сообщении.

Видео дня

Дважды за день силами до взвода и отделения, соответственно, на двух разных направлениях враг пытался провести наступательные действия, однако под огневым воздействием артиллерии и в ходе стрелкового боя понес потери и отступил.

"Проведение воздушной разведки противником потерпело неудачу в Бериславском районе – беспилотный шпион типа "Орлан-10" был уничтожен во время выполнения коварной задачи. 4 раза вражеская авиация как армейская, так и штурмовая, наносила удары по позициям вдоль линии соприкосновения. Достойным ответом стало сбивание зенитно-ракетными подразделениями в течение боевого дня трех ударных вертолетов Ка-52", - сообщили в ОК.

Попытка применения дрона-камикадзе по украинским позициям в Херсонском районе также потерпела неудачу от стрелкового оружия наших защитников.

""Shahed-131" приземлен без реализации функции назначения и передан на изучение специалистам. Нашей авиацией отработано 5 атак по позициям вражеской противовоздушной обороны, по опорному пункту и скоплению врага, его вооружения и техники", - говорится в сообщении.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач, в том числе и по минометным и артиллерийским позициям врага.

"Подтвержденные потери противника: 40 рашистов, 3 танка, зенитно-ракетный комплекс "Оса", 6 единиц авто-бронетехники и 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах. Существенно повреждено 6 вражеских танков, символически затрофеен рашистский "Урал". Обстановка в Черном море продолжает определяться штормовой погодой. Группировки вражеского флота состоит из одиннадцати кораблей, среди которых 3 бдк и 2 надводных носители "Калибров"", - отмечается в сообщении ОК.

Контрнаступление ВСУ на юге: детали

В конце августа Вооруженные Силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области был уволен более 500 квадратных километров.

В ОК "Юг" сообщали об увольнении уже 88 населенных пунктов.

Ранее Зеленский заявил, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. В случае подрыва под водой может оказаться более 80 населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: