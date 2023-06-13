Среди уничтоженной техники – ТОС "Солнцепек" и РЛС "Зоопарк".

Операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины мощно отработали по российским оккупантам. Воины "разобрали" вражеские танки, ЗРК и пехоту.

Как отметили в пресс-службе СБУ, "делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок".

"Только за последнюю неделю уничтожено: 16 танков, 5 "САУ", 14 ББМ и 16 грузовиков, 3 системы наблюдения "Муром", ТОС "Солнцепек", ЗРК "ТОР" и "БУК", РЛС "Зоопарк", более 150 оккупантов убитыми и ранеными и другую технику", – говорится в сообщении.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 13 июня с начала вторжения в Украину российская армия уменьшилась на 216650 оккупантов. 470 захватчиков украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки.

Кроме того, за время полномасштабной войны удалось уничтожить немало вражеской техники. В частности, армия РФ потеряла 3935 танков, 7642 бронированные машины, 3309 беспилотников, и более 600 единиц авиации – самолетов и вертолетов. Ликвидированы также тысячи единиц другой техники противника.

12 июня также появилась информация о ликвидации в Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ Сергея Горячева.

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