Также бойцы подразделения "отминусовали" еще и три САУ "Нона", 3 БМП, 2 танка, станцию РЭБ и фортификационные сооружения противника.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили вражеские зенитно-ракетный комплекс "БУК-М1" и три "ТОР-2М".

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Отмечается, что один "ТОР" пытался сбить наш дрон-камикадзе, но пилот сохранил дрон – в ручном режиме отвел от ракеты, а затем "захватил" цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел убежать.

Кроме того, как проинформировали в спецслужбе, бойцы подразделения "отминусовали" еще и три САУ "Нона", 3 БМП, 2 танка, станцию РЭБ и фортификационные сооружения противника.

"А в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения. Среди них: 7 танков, 6 "Градов" и 6 САУ, 11 пушек, 21 бронемашину и другую технику", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки россияне понесли новые потери - новости Генштаба

Как сообщал УНИАН, потери врага с начала войны составили 209 470 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 560 захватчиков.

Также были уничтожены десять вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, семь РСЗО и семь средств ПВО противника.

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