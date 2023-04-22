Украинская авиация нанесла восемь ударов по противнику, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один склад боеприпасов российских захватчиков.

Поражены также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в субботу, 22 апреля, в своей вечерней сводке. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов...", - отметили в Генштабе.

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Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Утром 22 апреля Генштаб ВСУ отчитался, что за прошедшие сутки враг атаковал наших защитников на Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском и Марьинском направлениях. На этих направлениях украинские воины отразили 53 вражеские атаки.

Горячее всего в городе Бахмут Донецкой области. Сегодня вечером пограничники сообщили, что в этом населенном пункте за сутки было отражено четыре атаки со стороны противников. По предварительным сведениям, ликвидированы шесть оккупантов.

Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине уже составляют примерно 185 тысяч 730 захватчиков.

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