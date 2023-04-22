Враг понес новые потери, отметили в ГПСУ.

В городе Бахмут Донецкой области за сутки украинские пограничники отразили четыре атаки российских захватчиков, враг понес потери.

Противники трижды атаковали наших воинов ночью и один раз - днем, сообщили в Государственной пограничной службе. "Вражеские пехотные волны бойцы ГПСУ встречали огнем из стрелкового оружия, а одну из штурмовых групп забросали гранатами", - отметили в ведомстве.

Пограничники подчеркнули, что вражеские атаки провалились, и противник ориентировочно потерял шесть человек убитыми и семь - ранеными.

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20 апреля сообщалось, что ночью оккупанты два раза пытались атаковать украинских воинов, потерпели поражения и понесли потери.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

Как сообщил УНИАН вчера, 21 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что ситуация в Бахмуте напряженная, но контролируемая: украинские военные держат оборону и проводят штурмы.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, самым горячим местом фронта остается Бахмут. Там сейчас идут ожесточенные бои, противник атакует. Враг уничтожает вдребезги дома и сооружения, на отдельных участках кое-где продвигается. По ее словам, защитники Бахмута осуществляют как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери.

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