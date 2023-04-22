Россия продолжает игнорировать международное гуманитарное право и атакует гражданское население.

За минувшие сутки украинские защитники отбили 53 атаки российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Горячее всего в городе Бахмут.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сейчас вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. Военные Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории этой страны продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. Интервенты обстреляли населенные пункты Леоновка и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфино и Кондратовка - Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне попытались улучшить тактическое положение и провели штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман первый, успеха не имели. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское, Дубрава и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное и Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются адские бои за город-крепость Бахмут. Вблизи Григоровки и Богдановки противник безуспешно пытался наступать. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, но их попытки провалились. Враг обстрелял населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других.

На Марьинском направлении ВСУ в течение суток отбили атаки противника в районе Марьинки. От обстрелов снова пострадали Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Обстрелам подверглись Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Война в Украине - последние новости

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что украинские защитники продолжают сдерживать армию врага, сковывая его действия на всех направлениях.

В то же время сами оккупанты готовятся к обороне на временно оккупированных территориях Украины.

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