За минувшие сутки было ликвидировано 680 захватчиков.

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. Российские захватчики за минувшие сутки, 13 июня, понесли новые сокрушительные потери в живой силе и технике.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 июня 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 217 330 (+680) человек ликвидировано;

танков - 3943 (+8) единицы;

боевых бронированных машин - 7653 (+11);

артиллерийских систем - 3783 (+17);

РСЗО - 603 (+2);

средства ПВО - 364 (+1);

самолетов / вертолетов - 314 / 300;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3324 (+15);

крылатые ракеты - 1196 (+13);

корабли/катера - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 6482 (+9);

специальная техника - 516 (+5).

Ситуация на фронте по состоянию на 14 июня - что известно

Россияне до сих пор намерены полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Соответственно, чаще всего наступали на этом участке фронта - за сутки здесь произошло 28 боевых столкновений.

Видео дня

В свою очередь Силы обороны Украины мощно ударили по местам скопления российских оккупантов на фронте. В частности, авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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