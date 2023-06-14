Также нашими защитниками были уничтожены 2 вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Украинские войска мощно ударили по местам скопления российских оккупантов на фронте. Генштаб в утренней сводке 14 июня доложил о новых потерях врага в течение суток.

В частности, авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками были уничтожены 2 вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Потери России в Украине - главное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 216 650 оккупантов, из них 470 по итогам прошедших боев. Кроме того, уничтожено, в частности, еще 20 артсистем и один вертолет.

В последнее время Россия начала заметно больше терять тяжелые огнеметные системы залпового огня "Солнцепеки".

По словам военного Валерия Маркуса, чья бригада сейчас ведет активные бои на Запорожском направлении, россияне, несмотря на оборонительную позицию, несут намного больше потерь, чем наступающая сторона, то есть Украина.

Так, на днях ВСУ ликвидировали начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева. Рашистские "военкоры" пишут, что топ-оккупант погиб "в результате ракетной атаки противника".

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