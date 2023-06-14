В Токмаке заметили автоколонну с имуществом украинцев.

Российские оккупанты используют грузовой транспорт, чтобы вывозить краденое имущество украинцев. В порту Бердянска россияне наполняют сухогрузы ворованным зерном.

"В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. Так, из поселка Очеретуватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В то же время, на причалах морского порта города Бердянск наполняют сухогрузы похищенным у украинских фермеров зерном, которое в дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию России.

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Военные РФ грабят украинцев - что известно

Армия РФ в Украине совершила много военных преступлений, в том числе российкие солдатт мародерстовали во временно оккупрованных населенных пунктах. Захватчики брали все, что хотели - от женского белья до бытовой техники и унитазов.

Так, Центр национального сопротивления сообщал, что в Херсонской области россияне грабят села, которые подтопило после подрыва Каховской ГЭС. Оккупатны закрыли въезд в населенные пункты и активно разграбляют дома.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в Голой Пристани захватчики грабят больницу, вывозя из нее всю мебель и технику.

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