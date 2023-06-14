Россияне, в частности, провалили наступления под Бахмутом - в направлении Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы.

Российские оккупанты до сих пор намерены полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Соответственно, чаще всего наступали на этом участке фронта - за сутки здесь произошло 28 боевых столкновений, говорится в утренней сводке Генштаба.

Указывается, что россияне провалили наступления на Лиманском направлении - в районах Веселого и Раздолевки, а также на Бахмутском - в направлении Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, а на Марьинском наши защитники отбили все вражеские атаки в районе самой Марьинки

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Контрнаступление ВСУ - главное по состоянию на утро 14 июня

Институт изучения войны сообщает о продвижении ВСУ на трех направлениях. Украина, по мнению экспертов, имеет ограниченные территориальные успехи. Всего с начала контрнаступления освобождено более 100 кв. км территории.

По словам украинских военных, Россия несет очень большие потери. Хотя и у Украины есть потери - известно о поражении российской артиллерией первых Leopard и Bradley в бою под Запорожьем.

Война новости - актуальное

Россия продолжила наносить удары по гражданским. В частности, ночью страна-агрессор выпустила крылатые ракеты "Калибр" в направлении Одессы. Известно о погибших и раненых, а также разрушениях городской инфраструктуры.

Кроме того, накануне РФ нанесла удар по Кривому Рогу. В результате коварной атаки врага тогда погибли 11 человек, еще более 20 получили ранения.

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