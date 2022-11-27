На нашей земле уничтожили еще четыре танка захватчиков, поделился Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине по состоянию на 27 ноября пересекли психологическую отметку в 87 тысяч оккупантов.

За минувшие сутки на нашей земле ликвидировали еще около 600 противников, и общие потери врага теперь составляют примерно 87 310 человек, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, также были найдены еще четыре танка противника, восемь боевых бронированных машин, одна артсистема, один беспилотник оперативно-тактического уровня и шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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В Генштабе добавили, что наибольшие потери противники понесли на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Утром 27 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины на Донбассе отразили вражеские атаки возле пяти населенных пунктов. В Донецкой области захватчики атаковали наших защитников возле Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного и Марьинки, а в Луганской - в районе Стельмаховки.

В Генштабе добавили, что противник пытался усилить свои формирования на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие по состоянию на 26 ноября 86 тыс. 710 противников.

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