Российский чиновник сообщил, что в результате дронового удара на земле есть последствия.

Ростовскую область РФ в ночь на пятницу, 29 ноября, массированно атаковали беспилотники, на северо-западе региона российские оккупанты якобы смогли подавить средствами радиоэлектронной борьбы и ликвидировать 30 дронов.

Такой информацией поделился губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram. По его данным, в Каменском районе возник "крупный пожар на промобъекте". Вражеский чиновник добавил, что к ликвидации возгорания привлекли 109 человек и 38 единиц техники.

Также губернатор "поныл", что якобы в результате дроновой атаки на хуторе Масаловка (Каменский район) повреждена кровля частного дома, в котором никто не жил, а в слободе Дьячкино (Тарасовский район) из-за падения обломков на частное подворье в жилом доме повреждено остекление.

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Mash в Telegram сообщил такую информацию:

"Горит нефтебаза в Каменском районе, говорят очевидцы".

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Росссийская территория уже не раз оказывалась под дроновыми ударами после того, как РФ совершила вторжение на украинскую землю.

В частности, в ночь на 28 ноября в России поныли, что беспилотники атаковали целый ряд регионов, в том числе Ростовскую и Брянскую области. В сети появилась информация, что под ударом якобы оказался мост через реку Протока.

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