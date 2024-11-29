Украинские воины нанесли противнику потери, использовав дальнобойные FPV-дроны.

Воины подразделения "Крила", входящего в департамент активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "Зоопарк".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО. Отмечается, что стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривень.

"Для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона, стоимостью 100 тысяч гривень. Соотношение - 1:10 000", - говорится в сообщении.

В украинской разведке опубликовали видео, на котором можно увидеть вот что:

"Охоту" на "Зоопарк" и уничтожение этого дорогостоящего вражеского радиолокационного комплекса.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября в результате успешной операции ГУР МО на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет".

Мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

В разведке подчеркнули, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса "Подлет", предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов.

Также в ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области. Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".

В Генштабе отметили, что это российское подразделение вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины.

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