Уничтожены две вражеские ББМ, четыре артиллерийских системы и миномета, одно средство ПВО, один ПТРК, 13 БпЛА, восемь единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники.

В течение суток на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 135 российских захватчиков и ранили 177, сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

"Здесь за прошедшие сутки враг совершил 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю", - говорится в сообщении.

Видео дня

В пресс-центре проинформировали, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 90 огневых задач.

"Общие потери врага составили 313 человек (безвозвратные - 135, раненые - 177, плен - один). Уничтожена 31 единица военной техники противника. В частности, две ББМ, четыре артиллерийских системы и миномета, одно средство ПВО, один ПТРК, 13 БпЛА, восемь единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники. Также уничтожены два склада боеприпасов и один другой важный объект врага", - заявили в пресс-центре.

Потери России в Украине-последние данные

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 18 сентября, ориентировочно составили около 272 940 человек. За сутки силы обороны Украины уничтожили еще 620 оккупантов.

Также ВСУ уничтожили три вражеских танка, шесть боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, два средства ПВО, 27 БПЛА оперативно-тактического уровня, семь крылатых ракет.

Украинские войска на прошлой неделе освободили 2 квадратных километра возле Бахмута и 5,2 квадратных километра на южном фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: