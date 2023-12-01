Уничтожены, в том числе 341 танк и 681 артиллерийская система захватчиков.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил о потерях российских оккупантов за месяц.

В своем официальном Telegram-канале он отметил, что в ноябре Силами обороны Украины было ликвидировано около 28 тысяч 550 человек личного состава противника и уничтожено 3 тысяч 90 единиц российского вооружения и военной техники.

Речь идет, в частности о 341 танке, 538 боевых бронированных машинах, 681 артиллерийской системе, 66 реактивных системах залпового огня, 39 установках противовоздушной обороны, двух кораблях, 775 единицах автомобильной техники и 118 единицах спецтехники.

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"Кроме этого, нашими защитниками сбиты два самолета, а также 508 БпЛА и 20 вражеских ракет", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, согласно утренним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в последний день осени украинские военные ликвидировали 1 тысячу 280 российских оккупантов.

Так, за время полномасштабного вторжения, по состоянию на 1 декабря, Россия потеряла на войне против Украины уже 330 тысяч 40 своих солдат. Также уничтожено было, в том числе 5 тысяч 564 танка, 10 тысяч 372 боевые бронированные машины и 7 тысяч 931 артиллерийская система.

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