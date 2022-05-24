Самым дорогим военным объектом, который РФ потеряла за время войны с Украиной, стал флагман Черноморского флота, узнали журналисты.

В Украине по состоянию на вторник, 24 мая, в ходе войны уничтожено техники Российской Федерации на $13 миллиардов.

Самым дорогим ликвидированным военным объектом РФ стал флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва", он стоил $750 млн, пишет forbes.ua.

"...Кроме "Москвы", самыми дорогими уничтоженными российскими объектами стали транспортный самолет Ил-76 ($86 млн) и большой десантный корабль "Саратов" ($75 млн)", - говорится в материале.

Журналисты добавили, что в нашей стране за последние семь дней уничтожили вражеской техники примерно на $400 млн.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и жилье мирных людей. Оккупанты, в частности, открывали огонь по украинской территории из корабельной артиллерии. Защитники Украины давали достойный отпор противнику.

26 февраля в Госспецсвязи поделились, что над Белой Церковью был сбит Ил-76 противника.

В конце марта сообщалось, что в порту захваченного Бердянска из оружия, которое напрямую не приспособлено для ведения боя на море, был уничтожен вражеский корабль "Саратов".

13 апреля стало известно, что в Черном море украинские ракеты "Нептун" уничтожили крейсер "Москва". Стоит отметить, что именно этот корабль наши пограничники с острова Змеиный в конце февраля послали на "х*й".

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 24 мая уже уничтожено, в частности, 205 вражеских самолетов и 13 кораблей/катеров.

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