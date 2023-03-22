Украинские воины использовали против противника беспилотники со "сбросами".

Подразделениями Сил спецопераций уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и плавучий транспортер российских оккупантов.

Об этом сообщается на Telegram-канале ССО Вооруженных сил Украины. "Подразделениями ССО Украины уничтожены ЗРК "Стрела-10" и одна единица ПТС (плавучий транспортер средний) оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замаскированные позиции техники оккупантов были обнаружены на южном направлении во время разведки местности операторами одного из подразделений Сил специальных операций.

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"С использованием дронов со "сбросами" и благодаря умелым действиям наших воинов, вражеская техника была уничтожена", - добавили в ССО.

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Утром 22 марта Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне наступают на таких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Шахтерском и Марьинском. Украинские воины отразили за минувшие сутки 114 атак со стороны противника.

На Донбассе враг несет очень серьезные потери. Стоит отметить, что потери россиян в Украине на сегодня уже составляют около 167 490 оккупантов.

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