Всего оккупанты пытались более сотни раз идти в наступление.

Российские оккупанты ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. РФ продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений относительно полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

"Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других - обороняется. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отмечают, что на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Дубрава, Белогоровка и веселое. Также совершил артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

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"На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивали многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клещиевка и Майорск", - сказано в сообщении.

Вражеские обстрелы подверглись более 14 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка,и Северное.

В Генштабе отмечают, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и победы, но успеха не имел.

"Почти 20 неудачных попыток наступления было осуществлено врагом в районе Марьинки", - сказано в сообщении.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Угледар .

В Генштабе отмечают, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское - Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.

Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. За прошедшие сутки оккупанты совершили обстрелы районов населенных пунктов Черниговской и Харьковской областей.

Воздушная тревога в ночь на 22 марта - что известно

В ночь на 22 марта в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронами. Предупреждения об опасности прозвучали в ряде областей. Местные жители слышали взрывы, но в большинстве случаев работала ПВО.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что Россия ночью запустила смертоносные БПЛА "Shahed" в направлении столицы, но силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.

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