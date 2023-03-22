Сбито за сутки 16 вражеских БПЛА, две крылатые ракеты и уничтожено много другой техники оккупантов.

За минувшие сутки уничтожено 920 российских оккупантов в Украине. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 167490 захватчиков.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины украинские бойцы по состоянию на 23 марта уничтожили:

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2183 (+16 за минувшие сутки);

крылатые ракеты - 909 (+2);

танков - 3557 (+5) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 6887 (+8);

артиллерийских систем - 2589 (+3);

РСЗО – 509 (+2);

средства ПВО - 272 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн - 5434 (+6);

специальная техника - 270 (+4);

самолетов / вертолетов - 305/290 единиц;

корабли / катера - 18.

Ситуация на фронте по состоянию на 22 марта - что известно

За минувшие сутки, 21 марта, подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других - обороняется.

Видео дня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время наши защитники сбили 15 вражеских БпЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. также подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

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