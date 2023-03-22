За минувшие сутки уничтожено 920 российских оккупантов в Украине. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 167490 захватчиков.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины украинские бойцы по состоянию на 23 марта уничтожили:
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2183 (+16 за минувшие сутки);
- крылатые ракеты - 909 (+2);
- танков - 3557 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 6887 (+8);
- артиллерийских систем - 2589 (+3);
- РСЗО – 509 (+2);
- средства ПВО - 272 (+2);
- автомобильной техники и автоцистерн - 5434 (+6);
- специальная техника - 270 (+4);
- самолетов / вертолетов - 305/290 единиц;
- корабли / катера - 18.
Ситуация на фронте по состоянию на 22 марта - что известно
За минувшие сутки, 21 марта, подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других - обороняется.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время наши защитники сбили 15 вражеских БпЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. также подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.