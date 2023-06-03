Враги в одном из городов Херсонской области на территории детского сада обустроили госпиталь, поделились в Генштабе.

В Украине на временно оккупированной территории российские захватчики продолжают создавать госпитали, чтобы оказывать медпомощь своим раненым прихвостням.

В частности, во временно захваченном городе Скадовск Херсонской области на территории одного из инфраструктурных объектов теперь находятся десятки раненых оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в субботу вечером, 3 июня, в своей сводке.

"Недавно в населенном пункте Скадовск... на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 50 оккупантов с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сводке.

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Стоит отметить, что РФ на украинской земле уже понесла огромные потери. Общие потери России на 3 июня составляют примерно 209 470 противников.

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Россияне в начале полномасштабного вторжения захватили ряд населенных пунктов региона, обустроили там застенки и издевались над людьми.

Осенью прошлого года украинская армия пошла в контрнаступление и освободила, в частности, правобережную часть Херсонской области, в том числе Херсон. Россияне отступили на левобережье региона.

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