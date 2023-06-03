Высокие суточные потери врага в артиллерии стали устойчивой тенденцией последнего месяца.

За последние сутки украинские защитники ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял убитыми уже около 209 470 солдат и наемников, сообщает Генштаб ВСУ,

Минувшие сутки характеризовались также ощутимыми потерями врага в военной технике. В частности агрессор потерял:

10 танков (всего ‒ 3829),

12 боевых бронированных машин (7502),

32 единицы артиллерии (3533),

7 реактивных систем залпового огня (582),

7 единиц ПВО (342),

28 беспилотников оперативно-тактического уровня (3165),

15 крылатых ракет (1132),

22 автомобиля и автоцистерны (6289),

10 единиц специальной техники (475).

Таким образом, вчера у врага не было потерь только в авиации и кораблях.

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Ситуация на фронте

Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Бои шли на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

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