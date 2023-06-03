За последние сутки украинские защитники ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял убитыми уже около 209 470 солдат и наемников, сообщает Генштаб ВСУ,
Минувшие сутки характеризовались также ощутимыми потерями врага в военной технике. В частности агрессор потерял:
- 10 танков (всего ‒ 3829),
- 12 боевых бронированных машин (7502),
- 32 единицы артиллерии (3533),
- 7 реактивных систем залпового огня (582),
- 7 единиц ПВО (342),
- 28 беспилотников оперативно-тактического уровня (3165),
- 15 крылатых ракет (1132),
- 22 автомобиля и автоцистерны (6289),
- 10 единиц специальной техники (475).
Таким образом, вчера у врага не было потерь только в авиации и кораблях.
Ситуация на фронте
Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Бои шли на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
В то же время авиация ВСУ за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.