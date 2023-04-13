На видео момент точного поражения станции ракетой, выпущенной с M142 HIMARS.

Появились кадры уничтожения ракетами HIMARS позиции автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

На опубликованных ССО редких кадрах работы HIMARS видно, как ракета американского РСЗО точно попадает по оккупантам, когда те суетились возле станции.

"На Донецком направлении, операторы ССО Украины вместе с подразделениями Сил обороны провели комплекс мероприятий, в ходе которых обнаружили позицию автоматизированной станции препятствий Р-330Ж "Житель", - говорится в сообщении пресс-службы ССО.

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Отмечается, что станция находилась довольно далеко за линией соприкосновения.

Координаты бойцы ССО оперативно передали товарищам одного из ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ, которые прекрасно знают свою работу.

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В течение 12 апреля авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Под огонь попали, в частности, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Накануне 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясла показала зрелищные кадры отражение одной из рашистских атак оккупантов - все поле боя пылало от артвогня.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 180 590 оккупантов. Кроме того, по оценкам ORYX, уничтожено не менее 10 тысяч единиц российской техники, более 2 тысяч удалось "затрофеить" ВСУ.

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