По вражеской технике отработали воины 43-й артиллерийской бригады.

Российские войска пытались атаковать украинские позиции под Лиманом Донецкой области. Украинские военные не дали им этого сделать, уничтожив два вражеских танка.

Об этом сообщила 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило.

"43 ОАБр минуснула два российских танка, которые пытались атаковать украинские позиции под Лиманом. Возможно на них даже было написано традиционно идиотское: "на Киев" или "на Берлин". В любом случае их надписи остались лишь надписями, которые ничего не имеют общего с реальностью", – говорится в сообщении.

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Уничтожение российской техники в Украине

Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Бук" с помощью FPV-дрона. Превращение комплекса в металлолом произошло на Авдеевском направлении.

Кроме того, россияне потеряли редкую радиолокационную станцию "Репешок". Ее украинские воины уничтожили мощным ударом по позициям оккупантов.

10 апреля украинские воины сбили два вражеских дрона на севере страны. Беспилотники "Орлан-10" уничтожили в небе над Черниговской и Сумской областями.

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