Также уничтожено более 70 БПЛА, 34 артсистемы, 7 танков и другая техника.

Война в Украине продолжается, и Силы обороны продолжают наносить российским оккупантам сокрушительные потери - за минувшие сутки враг потерял на фронте 1630 человек и десятки единиц техники и БПЛА. Об этом сообщает генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины ориентировочно составили около 685 тысяч 910 человек (+1630 за минувшие сутки).

Также оккупанты потери большое количество техники:

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танков - 9097 (+7 единиц за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 18287 (+33),

артиллерийских систем - 19753 (+34),

РСЗО - 1238 (+2),

средств ПВО - 982 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17670 (+73),

автомобильной техники и автоцистерн - 27365 (+79),

специальной техники - 3535 (+22).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения уничтожено 369 вражеских самолетов, 329 вертолетов, 2625 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что оккупанты несмотря на огромные потери продвигаются на Покровском направлении. При этом продвижение на 100-300 метров в сутки обходится им в 400-500 погибших военных.

Также эксперт отметил, что российские оккупанты пробуют создать новую линию обороны на Юге. При этом, по его словам, сейчас там отсутствует масштабная группировка врага, которая могла бы осуществить наступательные действия. Он считает, что враг, вероятно, ожидает атаку наших новых самолетов и тех средств поражения, которые с ними будут работать, поэтому увеличивает плотность ПВО на этом направлении.

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