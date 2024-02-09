"Минусованы", в том числе два вражеских майора, сообщил офицер из ВСУ.

Потери России в Украине среди офицеров серьезно увеличились, в частности, ликвидирован подполковник Андрей Метелкин.

Уничтожены (стали "грузом 200") еще и два майора - Игорь Савван и Алексей Обручков, а также капитан Дмитрий Васильев, сообщил в своем канале в Telegram офицер из Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который известен под позывным "Штирлиц".

"…успешно демобилизированы: …лейтенант Салахов Орхан; …лейтенант Дашипылов Никита;… звание (?) Чучалин Сергей", - поделился защитник украинцев. Воин из ВСУ также показал снимки "минусованных" российских захватчиков.

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Генштаб ВСУ утром 9 февраля сообщил, что российские захватчики больше всего раз на протяжении прошедших суток атаковали наших защитников на Марьинском и Авдеевском направлениях. В направлении Марьинки отражено 16 атак со стороны захватчиков, а на Авдеевском - 19.

Противники на нашей земле теряют очень много живой силы. Общие потери РФ на 8 февраля 2024 года составляли приблизительно 392 тыс. 380 оккупантов. За прошедшие сутки в Украине уничтожили еще 910 россиян.

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