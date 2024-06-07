Силы обороны уничтожили, в частности, 64 артсистемы противника и 2 средства ПВО.

Полномасштабная война в Украине продолжается, Силы обороны продолжают наносить оккупантам ощутимые потери.

О новых потерях врага на 7 июня 2024 года сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. В частности, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов. В целом же, в течение полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 516 080 своих военных.

Также Силы обороны продолжают активно уничтожать вражескую технику, в частности:

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танков - 7834 (+6);

боевых бронированных машин - 15096 (+20);

артиллерийских систем - 13497 (+64);

РСЗО - 1095 (+0);

средства ПВО - 833 (+2);

самолетов - 357 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10886 (+40);

крылатые ракеты - 2270 (+0);

корабли/катера - 28 (+1);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 18416 (+56);

Кроме того, противники потеряли еще 8 единиц специальной техники.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит внимания

В ночь на 7 июня российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Силы ПВО Украины, в частности, сбили 48 БПЛА типа Shahed-131/136 из 53.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, ограничения возможностей странами-союзниками по подготовке пилотов на истребителях F-16 негативно повлияют на способность ВСУ эффективно использовать эти военные самолеты в будущем.

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