Все вражеские ракеты уничтожены, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Российские оккупанты массированно атаковали Украину беспилотниками-камикадзе, а также били по нашей земле ракетами.

Всего противники запустили 53 ударных БПЛА типа Shahed-131/136, 48 из них были сбиты, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. По его сведениям, противники также запустили пять крылатых ракет воздушного базирования Х-555/Х-101, и все они были ликвидированы.

"В ночь на 7 июня... противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации - бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области и ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - РФ и мыс Чауда - Крым", - поделился Олещук.

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Генерал-лейтенант добавил, что воздушные цели, которые запустил противник, уничтожили в пределах Киевской, Хмельницкой, Харьковской, Кировоградской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил, а также истребительная авиация.

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В ночь на 7 июня стало известно, что россияне снова начали атаковать украинскую землю беспилотниками и ракетами. В частности, под ударом оказалась Киевская область, там воздушная тревога длилась четыре часа. По сведениям местных властей, в результате атаки возник пожар на промышленном объекте. О пострадавших не сообщалось.

Стоит отметить, что украинские воины активно уничтожают беспилотники и ракеты россиян. По состоянию на 6 июня ликвидировано 10 846 вражеских дронов оперативно-тактического уровня и 2 270 крылатых ракет.

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