Минусован заместитель командира вражеского 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" по вооружению, поделился защитник Украины.

Потери врага на 6 июня 2024 года среди офицеров возросли, стало известно о ликвидации "шишки" из российской оккупационной армии.

"Грузом 200" стал подполковник РФ Дмитрий Микушин, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который имеет позывной "Штирлиц". Защитник украинского государства добавил, что "звездный" приспешник российской власти был заместителем командира 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" по вооружению.

"...успешно демобилизован: подполковник Микушин Дмитрий... Смерть врагам", - говорится в сообщении.

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Россияне пытаются двигаться вперед в Украине на ряде направлений, однако получают от Сил обороны нашего государства достойный отпор и несут серьезные потери в живой силе и технике. По сведениям Генштаба ВСУ, общие потери РФ на 6 июня в живой силе уже составляют около 515 тысяч противников. Кроме того, ликвидировано, в частности, уже 7 828 российских танков.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник сказал, что в России на складах "очень худеют" запасы танков. По его сведениям, также оккупанты уже не могут производить танк Т-72, который считают самым массовым и метким.

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