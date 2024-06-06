В ночь на 6 июня было сбито 17 ударных беспилотников врага в четырех областях.

Продолжается война в Украине, и еще около 1 тыс. 300 российских оккупантов стали "общими боевыми потерями", придя с войной на нашу землю.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 515 тыс. (+1300 за сутки) человек. Вражеских танков было уничтожено 7 тыс. 828 (+22) единиц, боевых бронированных машин - 15 тыс. 76 (+40), артиллерийских систем - 13 тыс. 433 (+48), реактивных систем залпового огня - 1 тыс. 95 (+3).

Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 831 (+1) единицу, самолетов - 357, вертолетов - 326, беспилотников оперативно-тактического уровня - 10 тыс. 846 (+41), крылатых ракет - 2 тыс. 270.

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Также кораблей/катеров было уничтожено 27 единиц, подводных лодок - 1, автомобильной техники и автоцистерн - 18 тыс. 360 (+63), а специальной техники - 2 тыс. 230 (+7). В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Ранее перед этим Генштаб сообщил, что в ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога (Россия), а также атаковали 18-ю ударными БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (временно оккупированная территория украинского Крыма). "В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Полномасштабная война продолжается - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 5 июня спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что информации о том, что российские оккупанты возобновили функционирование паромной переправы в Керчи, в которую попали Силы обороны Украины 30 мая, нет.

Спикер напомнил, что у врага еще остались большие десантные корабли, но он боится их использовать.

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