Захватчики больше не могут производить один из своих танков, поделился эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и у РФ на складах "очень худеют" запасы танков.

У противников осталось совокупно до 3,5 тысячи танков, которые можно отремонтировать и поставить в строй, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник "24 Каналу". "Запасы на складах в России очень худеют", - заявил собеседник.

По его словам, враги вообще уже не могут производить танк Т-72, который считается самым метким и массовым. "Нет всех технологических цепочек, а значит придется идти по методу "каннибализма". То есть снимать с двух-трех рабочих машин все необходимое и лепить одну более-менее такую, как надо", - поделился офицер запаса.

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Какие важные потери РФ на 6 июня - сегодня это стоит знать

По сведениям Генштаба ВСУ, российские оккупанты в Украине ежедневно теряют немало своих танков. Общие танковые потери РФ на 6 июня 2024 года составляют примерно 7 828 единиц.

Ранее один из OSINT-аналитиков сообщил, что у россиян на хранении почти не осталось танков Т-34. Аналитик отметил, что только на 2544 центральной базе резервов танков в Козульках Псковской области России могут находиться 10-20 единиц такой техники.

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