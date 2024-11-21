Тяжело раненых россиян никто не спешил спасать, отметили в ГУР МО.

Взвод российских захватчиков (может составлять от 15 до 45 человек) уничтожен в Запорожской области во время их учений по тактической медицине.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Взвод собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации. Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР МО Украины и решили добавить м*сковитам практической составляющей - средствами ОГВ "Таврия" нанесли по полигону ракетный удар", - говорится в сообщении.

На видео ГУР зафиксированы кадры проваленного оккупантами "экзамена". В разведке объясняют, что 5 оккупантов пытались "бороться средствами народной медицины", трое борьбу проиграли, еще несколько тяжело ранены и не смогли передвигаться самостоятельно.

В разведке добавили, что еще четверо захватчиков не успели применить "натренированные навыки" по тактической медицине и быстро умерли:

"Экзамен захватчики не сдали - взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными которых, однако, никто не спешил спасать".

В центре внимания потери РФ - что сообщалось

Напомним, в городе Губкин Белгородской области РФ поражен командный пункт группировки войск "Север" оккупационной армии. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Говорилось, что местные жители наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов. В ГУР отмечают: врага ждет возмездие за каждое совершенное против украинского народа преступление.

Вас также могут заинтересовать новости: